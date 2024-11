"De belles promesses": la quasi-gratuité des TEC n'a jamais été financée structurellement, selon le ministre de la Mobilité

Il y était interrogé sur la poursuite - ou non - de cette mesure par les députés de l'opposition Mélissa Hanus (PS), Stéphane Hazée (Ecolo) et Germain Mugemangango (PTB). "Savez-vous comment cette quasi-gratuité pour cette tranche d'âge a été financée en 2024? Par la dotation annuelle des TEC? Non, l'essentiel du coût a été financé par le Plan de relance de la Wallonie. Donc pas par un financement structurel, mais par un budget ponctuel de relance: 31 millions en 2023 et rebelote en 2024 pour 30 millions", leur a répondu le ministre Desquesnes.

"Plus fort encore: comme l'enveloppe était insuffisante - il n'y avait au total que 42 millions dans le projet 82 du plan de relance - il a fallu trouver 19 millions d'euros supplémentaires pour payer ça. Et où mon prédécesseur - l'Ecolo Philippe Henry, ndlr - les a-t-il trouvés? Dans un autre projet du Plan de relance dédié à la reconstruction des infrastructures régionales touchées par les inondations de juillet 2021: routes, ouvrages d'art (ponts et tunnels), bassins d'orage et voies navigables", a-t-il ajouté.