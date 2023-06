Roger Vanmeerbeek reçoit l'Ordre du Mérite du COIB

L'Ordre du Mérite du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a été décerné à Roger Vanmeerbeek, figure emblématique du mouvement olympique belge, jeudi, à l'occasion de l'assemblée générale du COIB.

Militaire de carrière, Roger Vanmeerbeek a pratiqué l'athlétisme, la course d'orientation et le badminton, où il a été sacré champion de Belgique à plusieurs reprises, a rappelé le COIB dans un communiqué. Il a rejoint la famille olympique en 1965 en se portant volontaire auprès de Raoul Mollet, alors président du COIB. Vanmeerbeek a été membre du conseil d'administration du COIB de 1977 à 2014. Durant cette période, de 1989 à 2000, il a été président du comité exécutif "Sport de compétition" et membre de la Commission d'éthique du COIB.

Roger Vanmeerbeek a été chef de mission du Team Belgium aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, de Lillehammer en 1994 et de Sydney en 2000 et chef de mission adjoint aux JO de Barcelone en 1992 et d'Atlanta en 1996.