"On se bat pour nos rêves d'enfant": le poignant témoignage de Matteo, jeune agriculteur de 21 ans

De nouvelles actions des agriculteurs sont prévues à l'occasion du Conseil européen consacré à l'Agriculture et à la pêche ce lundi 26 février. Celui-ci se tiendra à Bruxelles en présence des ministre de l'Agriculture des 27 pays membres. Un nouveau rendez-vous pour se faire entendre et améliorer leurs conditions de vie.

Il se retrouve avec d'autres agriculteurs avant de faire la route ensemble. Une organisation assez lourde, qu'ils assument pour un avenir meilleur : "Il faut prévoir de quoi manger, à boire, des vêtements de rechange", commence le jeune homme. "On se bat pour nous, pour le citoyen, pour nos horaires, nos rêves d'enfant... On se bat pour pouvoir en vivre", poursuit Matteo.

Matteo, 21 ans, se prépare déjà à la nouvelle journée d'actions des agriculteurs ce lundi 26 février. Passionné par ce métier depuis tout petit, c'est une évidence pour lui de revendiquer les demandes du secteur : "On passe déjà près de 10 h sur un tracteur, donc une heure de plus pour revendiquer mes droits à Bruxelles, ce n'est pas si énorme que ça".

À bout, mais passionnés, les agriculteurs ne lâchent rien. Il est impossible pour Matteo d'arrêter son métier : "Rien que pour mon grand-père de 87 ans, c'est impensable. Il a tout construit lui-même. Ou pour mon père, qui a travaillé ici pendant plus de 30 ans". Lors des actions de demain, c'est d'ailleurs le père de Matteo qui s'occupera de la ferme. "Il me soutient depuis le début. C'est d'ailleurs lui qui m'a encouragé à le faire. On n'a plus le choix".

Leur plus grand souhait est de tourner la page, mais s'ils ne sont pas satisfaits de l'issue de la réunion de ce lundi, ils continueront les actions dans tout le pays.