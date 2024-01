"Si l'eau s'est infiltrée, il y aura des dégâts": comment protéger sa maison qui a été inondée du froid qui arrive?

Les fissures pourraient donc s'aggraver et se multiplier… créant un cercle vicieux. "On va continuer à avoir des éclatements un peu à gauche et à droite. Et plus on aura d'éclatement, plus l'eau s'infiltre. Et plus il gèlera et plus on aura des problèmes", conclut Gregory Steiner.

Afin de ralentir ce phénomène, vous pouvez chauffer l'habitation touchée pour éviter que le gel n'impacte les murs à l'intérieur.