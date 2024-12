Sondage RTLinfo-Cluster17: les Belges se serrent la ceinture cette année, 63% réduiront leurs cadeaux de Noël

A l’approche des fêtes, les Belges scrutent le contenu de leur portefeuille. Selon un sondage réalisé par Cluster 17 pour RTL info, 60% des Belges disent que leur pouvoir d’achat a diminué sur les 12 derniers mois. Pour 75% des Belges, c’est l’alimentation qui plombe le plus leur budget. Viennent ensuite les factures d’énergie à honorer : l’électricité et le gaz sont ce qui affecte le plus le budget de 62% des répondants.

Afin de maintenir leur budget à l’équilibre, la plupart de nos compatriotes sont dans l’obligation de prendre des décisions. Ainsi, 63% ont réduit le nombre de cadeaux qu’ils offriront à Noël. De plus, 57% vont réduire leur budget alloué aux repas des fêtes (35% vont le réduire légèrement, 22% drastiquement).