"On souhaite avoir des informations concrètes": face aux PFAS, dix bourgmestres ont été reçus par le ministre wallon de la Santé

L'objectif derrière ces rencontres : rassurer les populations concernées. Le ministre a convoqué dix communes, dix bourgmestres concernés par ces PFAS, ces polluants éternels et surtout concernés par les quatre PFAS considérés comme les plus nocifs pour notre santé.

"Le ministre souhaite vraiment insister sur le fait que cette eau présente dans les eaux de Tubize, de Braine-l'Alleud ou encore de Tubize est encore potable et donc qu'il y a aussi des mesures qui ont été mises en place comme des filtres", note notre journaliste sur place.

Le ministre a notamment demandé à différents distributeurs d'eau d'être présents ce soir pour informer les communes sur les rues ou les quartiers qui seraient concernés. Si l'on prend l'exemple de la commune d'Ittre, il n'y aurait que quelques quartiers, quelques rues qui seraient concernés et non pas l'ensemble de la commune.

Dans les prochaines semaines, il y aura également un bio-monitoring qui sera proposé à la population, une analyse sanguine sur base volontaire et par la suite un suivi médical et psychologique. Parmi les bourgmestres présents à cette réunion, les attentes étaient plus ou moins les mêmes.

"C'est la première fois que la ville de Soignies est conviée et donc j'aimerais pouvoir avoir des informations concrètes sur la situation", note la bourgmestre de cette commune. "On souhaite mettre en place des actions au niveau communal, mais il faut que celles-ci soient coordonnées avec celles qui sont mises en place au niveau de la Région wallonne, c'est bien entendu très important", indique de son côté le bourgmestre d'Ecaussinnes.