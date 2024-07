Spectacles, défilés aérien et militaire: à quoi s'attendre pour les célébrations de ce 21 juillet ?

La Belgique célèbre le 21 juillet avec une fête nationale grandiose, marquée par le dixième anniversaire du règne du roi Philippe. Cette année, les festivités promettent un défilé militaire et civil impressionnant, des animations variées et des moments de célébration en famille à Bruxelles.

Le roi Philippe, qui fête son dixième anniversaire de règne, sera présent aux premières loges pour assister à cet événement majeur. Cette année, la Belgique célèbre ses 194 ans, et le défilé mettra en avant les nouvelles acquisitions de la Défense belge.

La Place des Palais à Bruxelles se transformera cet après-midi en une scène de grande envergure pour le défilé militaire et civil, qui commencera à 16h et se poursuivra jusqu’à 17h40.

Le défilé de cette année sera par ailleurs l’occasion de célébrer deux anniversaires importants. En effet, le 25e anniversaire de la coopération militaire avec le Bénin et le 75e anniversaire de l’OTAN seront mis en avant.

L’événement débutera avec le volet militaire, suivi d'une démonstration de puissance aérienne et terrestre. Le défilé comprendra également une présentation de 26 avions et d’un nouvel hélicoptère récemment acheté par la Belgique.

Parmi les points forts figurent des véhicules blindés français, tels que le canon César, récemment acquis pour leur mobilité et leur précision, et actuellement utilisé en Ukraine.

Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, souligne que ce défilé représente une véritable reconnaissance pour le personnel militaire et civil. "C’est une reconnaissance pour le personnel militaire et civil de la défense. C’est aussi une manière de voir la défense dans toutes ses capacités et de pouvoir, j’espère, susciter des vocations", explique-t-elle.

Le défilé va "mettre en valeur la transformation de la défense tant au niveau de la capacité aérienne que terrestre que de la capacité humaine aussi", ajoute Ludivine Dedonder.

Il inclura des jeunes issus des cadets, des réservistes et des options métiers et sécurité.