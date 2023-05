Tous les légumes ne sont pas financièrement intéressants à cultiver soi-même: voici les plus et les moins "rentables"

Durant le covid, beaucoup de personnes ont décidé de créer leur potager. Et il semblerait qu'aujourd'hui encore de nombreux jardiniers amateurs veulent se lancer ou se relancer dans la culture de leurs propres fruits et légumes. Mais est-ce vraiment rentable ?

On le fait plus pour la qualité du produit

Le goût des légumes, le plaisir de cultiver ses produits: voilà des raisons pour lesquelles certains se mettent à faire leur propre potager. Serge et Pascale sont clients d'un magasin spécialisé. Ils sont venus acheter quelques plans en ces doux jours de printemps. "On est venus chercher des haricots à rames puisque nous n'avons pas beaucoup de place et que ça peut monter, des haricots ordinaires, des salades…", montre Serge tandis que Pascale annonce ses motivations. "Les avantages, c'est de savoir ce qu'on mange, de savoir la qualité des produits que l'on mange, c'est du circuit court, puisque plus local que ça, on ne peut pas!"

Thomas gère une jardinerie à Gembloux. Il constate qu’il y a de plus en plus de potagers privés chez les particuliers. Mais ce n'est pas forcément beaucoup plus rentable que d'acheter ses légumes au magasin… "Il y a de l'engrais si on veut avoir un bon résultat, il faut surveiller les petites attaques de nuisibles, ce n'est pas une réussite totale à chaque fois", prévient Thomas. "Des fois ça peut quand même coûter de l'argent donc je dirais qu'on le fait plus pour la qualité du produit, savoir que c'est local, bio quand ils utilisent des engrais organiques, et pour cultiver soi-même."

Quels sont les légumes qui sont "rentables" ?

Il y a tout de même des fruits et des légumes plus intéressants que d'autres. Le prix est en effet lié à la main d'œuvre nécessaire pour la récolte mais aussi à la fragilité des certaines variétés.