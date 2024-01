"Très impressionnant", "Le débit est assez fort": l'Amblève déchaînée, la cascade de Coo gonflée par les pluies des derniers jours

C'est l'une des attractions naturelles des plus étonnantes : des dizaines de mètres cube d'eau s'échouent chaque seconde aux pieds des rochers, sur les 15 mètres de denivelé que compte la cascade de Coo. Les touristes d'un jour n'auraient jamais voulu manquer un tel spectacle. "C'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est magnifique de voir la nature comme ça, c'est incroyable", s'extasie une touriste. "J'ai vu les chutes Victoria, j'ai vu les chutes du Niagara et c'est ce qui m'impressionnait là-bas. Ici, c'est la première fois que j'ai cette expérience en Belgique", dit une autre.

Une pression encore plus saisissante à quelques centimètres du bord. L'endroit idéal pour immortaliser des clichés de l'Amblève déchaînée, malgré la projection imposante des embruns soufflés par le vent. "C'est un endroit très romantique, on adore la nature. C'est ici qu'il faut être", réagit un couple. "On sait où on est au moins", plaisante un touriste. "C'est touristique, ça amène du monde, etc. Et c'est toujours joli, c'est un bel endroit", ajoute une troisième personne venue voir la cascade de Coo.