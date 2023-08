Tuur Dens médaille de bronze du scratch: "C'est vraiment mon épreuve"

Dens a savouré sa médaille, la première de la délégation belge en Écosse. "Il y avait peut-être moyen d'en avoir encore plus", a-t-il soufflé après la course. "Je n'ai pas eu une préparation idéale. Je ne savais pas si j'étais à 100 % pour faire la course que j'aurais pu faire autrement. J'ai un peu hésité à la fin à me positionner. J'avais peut-être les jambes pour gagner. Je peux rouler très fort à la fin pendant deux tours. Je l'ai encore montré aujourd'hui."

Dens était malade la semaine dernière. "Et cela a créé de l'incertitude", a-t-il indiqué. "Il y a dix jours, j'étais encore dans la forme de ma vie. A l'entraînement, tout allait de soi. Mais je l'ai perdue. Ce matin aussi, c'est ce qui m'a fait défaut. Ce n'était pas une question de jambes. Dans la poursuite par équipes, nous ne faisons pas une mauvaise course. Nous avons terminé neuvièmes et les dix premiers mondiaux au classement olympique vont aux Jeux. Mais la préparation n'a pas été idéale à cause de la maladie. Nous avions un peu perdu confiance et cela s'est vu."