Un magazine français publie "Voyage en Belgiquistan", un article à charge sur l'islam dans le pays: quels sont ses arguments?

Le Figaro Magazine fait sa Une ce vendredi sur la Belgique et la surnomme "Le Belgiquistan". L'article donne la parole à quelques Belges, plus ou moins connus, qui vont tous dans le même sens: l'islamisme s'est imposé à l'école, dans les commerces, dans les médias, en politique et la Belgique ferait bien de s'inspirer du modèle français pour remettre de l'ordre.