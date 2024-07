"Un merchandising fort": comment la saga Harry Potter est-elle devenue incontournable au fil du temps?

Dès ce vendredi 26 juillet, une exposition immersive sur Harry Potter ouvrira ses portes à Tour et Taxis après un passage par Cologne en Allemagne. Plus de 20 ans après le premier film de la saga, comment expliquer un tel succès marketing?

Dès ce vendredi 26 juillet, une toute nouvelle exposition immersive sur Harry Potter ouvre ses portes à Tour et Taxis. Après une première ouverture à Cologne, en Allemagne, l'expérience immersive arrive ainsi dans la capitale belge, jusqu'au 3 novembre prochain au minimum. La saga, imaginée par l'auteure J.K. Rowling et dont le premier livre est sorti en 1997, connaît toujours autant de succès. Le premier film, sorti en 2001, date maintenant de près de 23 ans. Pourtant, les jeux vidéo, pièces de théâtre et autres jouets continuent de se vendre.

J'ai les livres dans trois éditions différentes.

Et cette fan, rencontrée dans une boutique de jeux de société, n'est pas en reste : "J'ai les livres dans trois éditions différentes, juste pour dire de les avoir. J'ai une quantité astronomique de baguettes magiques chez moi. Je suis une grande fan depuis que j'ai 8 ans. Une fois qu'on lit, on se dit que c'est normal d'être bizarre, et il y a un sentiment d'appartenance entre tous les fans," confie Sydney. Mais elle est loin d'être la seule dans ce cas, comme l'explique Dany, vendeur : "C'est un merchandising qui ratisse large : des sacs aux balais, et ce, à tous les prix. Il y en a pour toutes les gammes et pour tous les âges." Il poursuit : "Les fans ont grandi et maintenant qu'ils ont la quarantaine, ils amènent leurs enfants."