Une étude dévoile le classement des nations les plus "intelligentes": où se trouve la Belgique?

D’après une étude relayée par Forbes, la Belgique figure parmi les nations les plus intelligentes, occupant la cinquième place mondiale derrière la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas. Ce classement se base sur plusieurs critères, dont le nombre de nominations aux prix Nobel, le niveau d’études supérieures et le QI moyen des habitants.

Avec 495 personnes nominées au prix Nobel et 23 universités ayant reçu des nominations, la Belgique se distingue particulièrement dans le domaine académique et scientifique. Son QI moyen de 97,49 la place au même niveau que les États-Unis et légèrement au-dessus de pays comme la Suède.