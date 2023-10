Une seule porte pour les départs et les arrivées à l'aéroport de Bruxelles: quel impact pour les vacances de la Toussaint ?

Arnaud Feist, patron de l'aéroport de Bruxelles, était l'invité de 7h50 de Martin Buxant mercredi matin. Il a évoqué les mesures de sécurité mises en place lorsqu'un attentat terroriste a lieu dans la capitale. "En concertation avec la police fédérale, on renforce le niveau de sécurité, ce qu'on a fait dans la nuit de lundi à mardi. Par exemple, il n'y a plus qu'un point d'entrée dans le hall des départs et des arrivées, afin que la police puisse plus facilement filtrer et vérifier les personnes qui rentrent dans l'aéroport", a-t-il déclaré.

C'est bientôt les vacances, est-ce que ces mesures de sécurité élevées vont influencer l'expérience des usagers ? "L'impact est visuel car il n'y a qu'une seule porte d'entrée et beaucoup de policiers. On attend plus d'un million de passagers. Il ne faut cependant pas prévoir de venir plus tôt, le passage est fluide, la police gère".