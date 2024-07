Van Branteghem au départ des équipes de hockey vers Paris: "cela donne la chair de poule"

Cedric Van Branteghem faisait partie des autorités du Comité olympique et interfédéral belge présentes sur le quai de la gare à Bruxelles-Midi pour le premier Eurostar emmenant des Belges vers Paris où s'ouvrira la 30e édition des Jeux Olympiques le 26 juillet. "Cela donne la chair de poule", a confié le directeur général du COIB.

"C'est vraiment le 'games-time'. Voir les deux équipes de hockey partir avec la tenue officielle sur le dos, c'est très chouette. Cela donne un coup de boost supplémentaire et cela donne la chair de poule", a expliqué l'ancien athlète, spécialiste du 400m. "La proximité des Jeux ajoute énormément d'enthousiasme auprès de nos partenaires et on compte aussi sur la présence de beaucoup de supporters belges. Il y a encore des tickets disponibles, aussi pour la Lotto Belgium House", a rappelé Cédric Van Branteghem profitant du moment pour lancer l'appel.

"Voir des athlètes aller aux Jeux, cela me fait toujours quelque chose, même si je suis de 'l'autre côté' à présent. C'est un sentiment très spécial", a ajouté le CEO du COIB qui rejoindra la capitale française dans quelques jours après avoir effectué un déplacement à Marseille où se dérouleront les épreuves de voile avec une délégation belge forte de cinq bateaux, un record. "L'agenda est très chargé. Il y a beaucoup de moments officiels, notamment lors de l'ouverture de la Lotto Belgium House (le 26 juillet à 11h00) avec la présence de politiciens et de membres de la famille royale également. Mais je veux aussi être très présent pour les athlètes. Je vais à Paris avec beaucoup d'énergie."