Vasile Usturoi en quarts de finale des poids plumes

Usturoi affrontera mercredi (19h45) le Danois Frederik Jensen pour une place en demi-finales, ce qui est l'objectif du boxeur d'origine roumaine, puisqu'une qualification pour les demi-finales délivre un billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"Tout ce qui suit, c'est du bonus", déclarait la semaine dernièrre Vasile Usturoi, qui a décroché l'or dans sa catégorie olympique des plumes (-57 kg) aux Championnats d'Europe amateurs l'an dernier en Arménie. "Si je peux me qualifier, ce sera énorme. Cela fait plus de 30 ans qu'un boxeur belge n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux (depuis Abdelkader Wahabi à Barcelone en 1992, ndlr). L'année dernière, je suis déjà devenu le premier champion d'Europe belge de boxe depuis plus de 70 ans. J'écrirais à nouveau l'histoire".