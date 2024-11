Vers un abandon des élèves avec les nouvelles mesures? "Il n'y a pas de blocage sur l'accès à l'enseignement supérieur", indique Valérie Glatigny

La ministre de l'Éducation et de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, était présente dans le RTL info 19h. Elle s'est notamment exprimée sur la situation des élèves et l'impact que ces nouvelles mesures pourraient avoir sur eux.

Présente dans le RTL Info 19h, la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Valérie Glatigny, s'est exprimée pour clarifier la situation et tenter de rassurer le personnel enseignant.

Parmi les nombreux changements annoncés, certains concernent directement les élèves. Par exemple, les étudiants titulaires d’un CESS (le diplôme de fin d’études secondaires) n’auront plus accès à la 7e année secondaire.

Par ailleurs, les étudiants âgés de plus de 18 ans, en décrochage scolaire depuis plus d’un an, ne pourront plus reprendre leur cursus en 3e ou 4e secondaire. Ces réformes, qui touchent environ 1 300 élèves, visent à les rediriger vers des formations pour adultes.

Du coup, avec ces nouvelles mesures, ne risque-t-on pas d'abandonner certains élèves au bord du chemin ? Pour ceux qui voudraient se réorienter, même tardivement, qui va s'occuper d’eux ? La ministre répond.