Les jeunes profs toucheront-ils la même pension que les anciens? "Ce sera un CDI sur mesure", affirme la ministre

L'actualité de ce mardi est marquée par la mobilisation de milliers d'enseignants en Fédération Wallonie Bruxelles : ils ont exprimé leur ras-le-bol via des piquets de grève, des actions symboliques ou des tracts. Sur le plateau du RTL info 19h, la ministre de l'Éducation a été invitée à s'exprimer sur plusieurs sujets.

Ce mardi, des milliers d'enseignants se sont retrouvés dans la rue pour manifester contre les nouvelles mesures décidées par le gouvernement wallon formé par le MR et Les Engagés.

"Bien évidemment qu'on ne retirera pas la nomination à quelqu'un qui est nommé", affirme Valérie Glatigny. "Il y aura une période de transition. Ce qui nous anime, c'est le fait qu'il y a un exode important de jeunes enseignants parce que lorsqu'ils arrivent dans le métier, ils passent d'intérim en intérim et quittent rapidement le métier", note-t-elle.

Pour les ancrer dans le métier, la ministre propose alors un "CDI enseignement". "Ce sera un CDI sur mesure pour les enseignants, sans perte d'avantages. L'objectif est que leurs pensions soient équivalentes à celles que touchent les enseignants déjà nommés. On va aussi travailler sur une revalorisation barémique et des aménagements pour les débuts et fins de carrière", explique-t-elle.

Actuellement, "un jeune enseignant sur trois qui quitte le métier dans les cinq ans", note la ministre pour argumenter sa mesure.