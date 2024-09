Violences sexuelles au sein de l'Eglise: "Le pape va demander pardon, c'est clair", assure Tommy Scholtès

"L'Eglise doit avoir honte et demander pardon, et chercher à résoudre cette situation avec l'humilité chrétienne, et faire tout son possible pour que cela ne se reproduise pas", a déclaré le pape argentin, au sujet des violences sexuelles sur mineurs commises par le clergé en Belgique. Mais pourquoi n'a-t-il pas demandé pardon lui-même ? Tommy Scholtès, porte-parole des évêques de Belgique, répond sur le plateau du RTL info 19h : "C'est pas le pape qui doit demander pardon, c'est nous les chrétiens, l'église. Je pense que c'est important qu'on se rende compte que toute cette affaire dramatique, c'est une responsabilité d'un tas de gens".

Tommy Scholtès l'affirme : "Le pape dit 'il faut demander pardon', et il va demander pardon. C'est clair. Il va demander pardon parce qu'il y a encore plusieurs autres moments dans le week-end".