Visites, démonstrations ou encore dégustations: plus de 500 artisans ont ouvert leurs portes aux curieux

Pas moins de 525 artisans ouvriront les portes de leurs ateliers aux curieux ce dimanche 19 novembre à l'occasion de la 17e journée de l'Artisan. Visites, démonstrations, ateliers ou encore dégustations seront proposés tout au long de la journée.

"Aller à la rencontre des artisans de sa région lors de cette journée est une manière de découvrir et soutenir la créativité et le savoir-faire belge", souligne le ministre des PME David Clarinval. "Les artisans sont des acteurs-clés de notre économie. De plus, ils incarnent les envies actuelles des consommateurs : une production locale, authentique, utile et de grande qualité. Il est d'autant plus important de les soutenir car, ces dernières années, les crises n'auront pas épargné ces petits producteurs."