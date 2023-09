Votre table en hêtre de la Forêt de Soignes, c'est possible: Nicolas et Jeoffrey travaillent le bois "extrêmement local"

A Bruxelles et en Wallonie, de plus en plus de micro-scieries voient le jour. On en compte aujourd’hui une quinzaine. Ces ateliers à taille humaine coupent du bois local pour une clientèle locale. Une nouvelle filière se crée pour revaloriser des arbres qui, sinon, sont considérés comme des déchets.

Lors de notre rencontre, Nicolas et Maxime ont mis la dernière main à cette table en bois. Un meuble massif et surtout extrêmement local. "C'est du hêtre qui vient de la forêt de Soignes. Les hêtres ont une maladie et un champignon s'installe. Ce dernier mange le bois, et ça commence par des lignes noires", explique Nicolas.