Vous avez de bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Voici des conseils pour vous y tenir

"J'ai déjà essayé, mais je tenais pas parce qu'il y a l'école, les sorties et donc ce n'est pas facile de tenir. Mais là, cette année, je vais essayer", affirme-t-elle. Marie, elle, court six fois par semaine, toute l'année. Une véritable bouffée d'oxygène, d'autant plus après les fêtes. "C'est magnifique. En plus, là, il fait beau, il fait frais, donc c'est parfait", dit-elle.

Une motivation à toute épreuve, aussi dans cette salle de sport. Conseil d'un instructeur : aller à son aise et commencer par un sport léger. "Il y a des cours qui sont beaucoup plus doux. Vous avez le yoga, le pilates, la méditation, des cours d'abdos qui peuvent justement mettre un premier pied à l'étrier. Petit à petit, d'abord, on apprend à ramper, puis on marche et puis on court", explique-t-il.

Marie est une grande sportive et elle a deux conseils : être en groupe pour se motiver et transformer le sport en défi personnel. "Là, au mois d'octobre, je me suis mis dans la tête de traverser la Belgique à vélo, alors que le vélo, je ne connais pas plus que ça. Alors j'ai galéré avec les chaussures à clips et tout. Des petits défis comme ça, un peu absurdes. Je ne sais pas pourquoi on les fait, mais au moins comme ça, on a un défi et on va s'entraîner", conclut-elle.