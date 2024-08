Vous avez peur de reprendre le travail après les vacances? Voici quelques conseils pour une reprise sans stress

Mais heureusement, plusieurs astuces existent pour que ce retour se passe du mieux possible. Tout d'abord, commencez par ranger votre bureau et jetez ce qui est dépassé.

En revenant des vacances, le retour à la réalité peut parfois être délicat. Que ce soit les nombreux mails à lire ou se réhabituer aux horaires, c'est un rythme qu'il faut reprendre. "C'est la course, on a des demandes vraiment dans tous les sens", témoigne Florence De Grox, gestionnaire des ressources humaines au TEC.

Mission suivante : lire tous les mails reçus pendant les congés. Commencez par les plus récents pour rattraper les conversations en cours. N'hésitez pas non plus à trier par importance en créant des catégories. Et pour cela, Sandrine a sa technique : "C'est d'utiliser les mails non pas par date ou chronologie, mais plutôt par expéditeur. Cela permet, en faisant défiler les expéditeurs, de supprimer toute une série de mails en un coup".

Qui dit retour au boulot dit également le retour des réunions. Pour vous aider, pourquoi ne pas reporter les réunions moins urgentes et les étaler sur plusieurs jours ? Ce directeur le fait volontiers : "Sinon, on ne fait que ça et on n'a pas le temps de discuter des urgences, de prendre le pouls du personnel ou du business", explique Lionel Rouget, directeur exécutif au TEC Brabant-Wallon.

Très important aussi : un bon retour au boulot commence par une bonne matinée. Préparez votre collation à l'avance et choisissez votre tenue la veille au soir, histoire de ne pas vous réveiller stressé.

Enfin, prenez des nouvelles de vos collègues et accordez-vous du temps si vous le pouvez.