Water-link garantit la qualité de son eau après des inquiétudes sur l'état de la Meuse

Le fournisseur anversois d'eau Water-link affirme garantir la qualité de l'eau potable qu'elle distribue principalement à Anvers et dans sa région. L'entreprise a diffusé lundi un communiqué en ce sens à la suite d'un rapport selon lequel les eaux usées venues de diverses industries nuiraient à la qualité de l'eau de la Meuse.

"Ce rapport est un appel annuel du côté néerlandais de l'organisation destiné à attirer l'attention sur la pollution industrielle de la Meuse", a répondu Water-link dans un communiqué. "C'est et cela restera une préoccupation majeure".

Riwa-Meuse, une association internationale de sociétés belges et néerlandaises d'eau potable qui utilisent l'eau de la Meuse comme source, a tiré la sonnette d'alarme, lundi, à l'occasion de la sortie de son rapport annuel. La Meuse, source d'eau potable pour près de sept millions de personnes, ne serait pas correctement protégée, pointe l'organisation. Celle-ci évoque des procédures incomplètes qui ne permettent pas de savoir quelles substances nocives pénètrent dans l'eau et à quel endroit.

Dans le même temps, le fournisseur anversois d'eau potable a nuancé la nature inquiétante du rapport. "Bien que nous partagions les inquiétudes, il est important de souligner que la situation en Flandre n'est pas tout à fait la même qu'aux Pays-Bas. Nous sommes consultés sur tout permis de déversement susceptible d'affecter nos sources d'eau. Cela permet de les protéger, et de garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau potable".

Water-link signale par ailleurs prélever quotidiennement une trentaine d'échantillons pour contrôler la qualité de l'eau distribuée. "Nous soutenons l'appel de Riwa-Meuse en faveur d'une plus grande transparence et des autorisations plus strictes de rejet dans la Meuse", a conclu l'entreprise anversoise.

Outre Water-link, Riwa-Meuse compte également Vivaqua parmi ses membres.