Y a-t-il encore beaucoup de catholiques en Belgique ? Voici les résultats parfois étonnants de notre Grand Baromètre

Alors que le pape entame ce jeudi soir son périple en Belgique, nous avons interrogé les Belges sur leur relation à l’Eglise catholique et à la religion. Et les résultats de notre Grand Baromètre RTL info-Ipsos-Le Soir sont parfois étonnants.

A la question "Vous identifiez-vous comme catholique ?", 43% des Belges s’identifient comme catholique, c’est 45% en Wallonie, 42% en Flandre et 33% à Bruxelles. Pour donner un ordre de comparaison, en France, 29% des Français se disent catholiques. Le Belge est donc plus lié à la religion catholique que le Français. C’est un premier grand enseignement.

Enfin, c’est chez les plus de 55 ans que la proportion de catholiques est la plus importante (50%) et chez les jeunes qu’elle est la moins grande (34%).

Et si on regarde le détail, parti par parti, c’est chez les électeurs des Ecolos qu’on se réjouit le plus de la venue du pape en Belgique (24%) et au PTB qu’on s’en réjouit le moins.

À lire aussi Où allez-vous pouvoir voir le pape François? Voici le programme détaillé de sa visite

Enfin, à la question de savoir si l’Etat doit continuer de financer les cultes – et ça c’est étonnant – c’est chez les électeurs des Engagés qu’on y est le moins favorable. Pour rappel, Les Engagés, avant, c’était le cdH (centre démocrate humaniste, ndlr) qui lui-même est l’ancêtre du PSC (parti social-chrétien). Comme quoi la déconfessionnalisation de ce parti a bien fonctionné.

Et on verra quels responsables politiques assisteront à la messe donnée dimanche par le pape au stade Roi Baudouin. A dix jours des élections, il risque d’y en avoir quelques-uns.