Yelena Devreker 11e du concours général, Hanne Degryse 23e

Yelena Devreker termine avec 48,665 points (12,766 points au saut, 12,233 à la poutre, 12,300 aux barres asymétriques et 11,366 au sol). Hanne Degryse, qui a chuté aux barres et à la poutre, a elle récolté 43,565 points (12,100 au sol, 11,566 au saut, 9,233 aux barres et 10,666 à la poutre).

Après l'or par équipes jeudi, la Japonaise Nakamura Haruka a décroché la médaille d'or en individuel avec 51,765 points. Sa compatriote Yamaguchi Sara (51,532) et l'Italienne Caterina Gaddi (50,899) prennent l'argent et le bronze.