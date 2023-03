Yelena Devreker et Hanne Degryse en finale du concours général, la Belgique termine 10e

Yelena Devreker (Ypres) et Hanne Degryse (Go4Gym) se sont qualifiées pour la finale du concours général des championnats du monde juniors de gymnastique artistique, jeudi à Antalya en Turquie. Elles ont pris respectivement les 14e et 27e places des 125 concurrentes à l'issue des qualifications. Un maximum de deux gymnastes par nation étant autorisées à disputer la finale, Degryse est la 24e et dernière finaliste grâce à ses 47.365 points. La troisième Belge présente Chloé Baert (Gym Waasland) a terminé au 39e rang (46.433). Devreker a obtenu 48.732 points.