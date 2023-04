Yérime Sylla dévoile sa sélection de 18 joueurs pour affronter les Pays-Bas et la Croatie

Par rapport à sa dernière sélection en mars, Yérime Sylla a intégré sept joueurs, dont trois qui découvriront l'équipe nationale: Nick Deekens, Pierre Derudder et Louis Marchal. Pierre Brixhe, Joris Gillé, Tom Robyns et Kobe Serras retrouvent quant à eux le groupe.

Dernière du groupe 5 avec quatre défaites en autant de rencontres et déjà éliminée, la Belgique affrontera les Pays-Bas le mercredi 26 avril à Hasselt avant de se rendre en Croatie le 30 avril pour son dernier match de groupe.

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés.

Les Red Wolves ont terminé à la 21e place du récent Mondial en Pologne et en Suède, pour ce qui était le premier grand tournoi de leur histoire.

La sélection: