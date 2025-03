Vous quittez votre conjoint? Qu'adviendra-t-il de votre maison et votre argent si vous êtes mariés, cohabitants ou en union libre?

Lorsqu’un couple se sépare, la question du partage des biens devient souvent un sujet sensible. Entre mariage, cohabitation légale ou simple union libre, les règles diffèrent et peuvent réserver des surprises. L’avocate Marie-Céline Elleboudt décrypte les droits et obligations de chacun.

Dans une relation, l’argent est un sujet qui reste souvent tabou. Pourtant, lorsqu’une séparation survient, il devient central et peut rapidement tourner au conflit. Qui garde le logement ? Comment se répartissent les biens acquis en commun ? Les dettes sont-elles partagées ? Autant de questions qui dépendent du statut juridique du couple, comme l’explique Marie-Céline Elleboudt, avocate spécialisée en droit de la famille.

En cas de mariage sous le régime de la communauté de biens, les choses sont assez claires : tout ce qui a été acquis après l’union appartient aux deux conjoints et doit être partagé équitablement lors du divorce. "Un grand pot commun est créé au jour du mariage et prend fin au moment de la demande de divorce", détaille l’avocate. Cependant, certaines exceptions existent : les héritages et donations restent des biens propres et ne sont pas inclus dans ce partage. "Mais tout le reste, tous les salaires, toutes les tous les avantages, les revenus locatifs éventuels, tout tombe dans le pot commun", souligne-t-elle.