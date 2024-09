Près de 80 meurtres non-élucidés par an: pourquoi dit-on que la médecine légale belge va mal?

Partager:

Manque de moyens, manque de praticiens… La médecine légale vit une période compliquée dans notre pays. Cela pourrait avoir une incidence sur le bon fonctionnement de la justice. Selon une étude, près de 80 meurtres par an demeurent non-élucidés en Belgique. Quelles sont les difficultés rencontrées et que fait-on pour améliorer les choses? Analyse avec le médecin légiste Philippe Boxho.

Entre 70 et 80. C'est le nombre de meurtres qui "passent au bleu" en Belgique, explique Philippe Boxho. Pour avancer cela, le médecin légiste se base sur une étude réalisée par l'ULB. "Ils ont regardé le pourcentage d'autopsies que nous faisons et ce pourcentage dans les autres pays. Ensuite, ils se sont intéressés à la part de meurtres résolus, ceux dont on a trouvé l'auteur. En comparant une nouvelle fois aux autres pays, ils ont remarqué qu'il y avait un gap", précise-t-il. Et pour cause, selon les estimations communiquées par le SPF Justice, en 2023, une autopsie est pratiquée dans 1 à 2% des décès du pays. Or, l'objectif recommandé par l'Europe est de l'ordre des 10%.

Pourquoi la Belgique est-elle à la traîne? "L'État belge n'a pas investi du tout dans la médecine légale", dénonce notre interlocuteur. Il donne l'exemple du nombre de praticiens: "On est passé de 42 médecins légistes en 2000 à 24 aujourd'hui. 12 en formation et 12 déjà formés." Il y a d'une part le manque de moyens: "On est payé par l'État à chaque fois qu'on accompli une mission. Ça rentre dans les caisses des instituts qui fonctionnent sur base de ces rentrées. Comme elles sont très faibles, on n'arrive pas à avoir beaucoup de légistes", explique Philippe Boxho. D'autre part, il y a la difficulté de "garder" les médecins légistes en place: "Depuis que je suis prof, j'ai formé 15 médecins légistes, mais seulement deux sont restés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez nombreux. On fait donc énormément de gardes. Or, ça veut dire que pendant 24 heures, tu ne peux rien faire d'autre. Quand tu es jeune, ça va, mais à un moment ça commence à caler et beaucoup partent."

Au-delà de ces problèmes structurels, le professionnel évoque certaines coupes budgétaires qui n'arrangent pas la situation. À lire aussi Philippe Boxho, l'homme derrière 4.000 autopsies: "On perd du temps à avoir peur de la mort" "Pas d'impact sur les rapports d'expertise, mais…" Tout cela ne facilite pas le travail des légistes en place. "Ça n'a pas d'impact sur les rapports d'expertise, mais sur la façon de pratiquer oui", avance Philippe Boxho. Il développe: "Avant, on allait voir toutes les morts violentes (les pendus, les noyés, …), maintenant, puisqu'on n'est pas assez nombreux, on ne voit plus que les cas qui sont vraiment suspects." De cette façon, quand la police ou le parquet soupçonnent quelque chose, ils peuvent faire appel à un médecin légiste. Et c'est un problème, selon Philippe Boxho: "L'aspect policier, c'est une chose, l'aspect médico-légal s'en est une autre. Un policier peut trouver une mort suspecte alors qu'il n'y a rien de spécial du point de vue médico-légal. Et inversement, il se peut que rien ne soit suspect alors que la personne a bel et bien été tuée. Simplement, le corps n'a pas été examiné. Et ce n'est pas le boulot d'un policier de faire ça." Le spécialiste explique que quand il y a un mort, on envoie d'office un médecin pour "vérifier". Il s'agit d'un médecin généraliste. Et même topo que pour les policiers, c'est seulement si ce généraliste décèle quelque chose de suspect qu'on envoie un légiste. "Il ne faut pas leur demander ça, c'est leur mettre une responsabilité, tant aux policiers qu'aux médecins généralistes, qui ne leur incombe pas", ajoute encore Philippe Boxho.