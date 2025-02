Un morceau d'iceberg de 19 km se détache et part à la dérive

Un fragment de 19 km se détache du plus grand iceberg du monde.

L'iceberg le plus grand du monde est un immense plateau de glace aujourd'hui long de 80 km, d'une superficie de 3.360 kilomètres carrés, qui s'est désolidarisé de l'Antarctique en 1986. Après être resté des décennies sur place, il se dirige lentement depuis décembre vers l'île britannique de Géorgie du Sud, plus au nord, emporté par de puissants courants océaniques.

Pour la première fois, un fragment majeur, presque aussi grand que Paris, s'est détaché du plus grand iceberg du monde dont la dérive depuis l'Antarctique est traquée par les satellites, ont indiqué vendredi des scientifiques.

Jusqu'ici, ce colosse de glace connu sous le nom d'A23a était plutôt resté intact. Mais des images vendredi d'un satellite européen, confirmées par deux scientifiques, montrent qu'une portion allongée d'environ 19 km de long et 6 km au plus large, certes minime comparée à l'immensité de l'iceberg parent, s'est détachée. Ce fragment, de presque 79 km2 selon les mesures satellitaires, dérive désormais lui aussi dans les eaux glaciales.

Selon Andrew Meijers, les icebergs sont traversés de fractures profondes et, bien que ce spécimen monumental ait rétréci au fil du temps et perdu auparavant un morceau beaucoup plus petit, il avait "bien résisté". "C'est un signe que ces failles commencent à se briser", estime-t-il.

Dans le passé, d'autres icebergs géants se sont effondrés "relativement rapidement, en l'espace de plusieurs semaines", une fois qu'ils avaient commencé à perdre de gros morceaux.

Quels sont les risques ?

Reste qu'il est difficile de dire si cette fragmentation est la preuve d'un changement beaucoup plus important en cours. "La façon dont ces choses se désagrègent n'est pas vraiment une science exacte... il est vraiment difficile de dire s'il va partir en mille morceaux ou s'il va encore rester intact", explique Andrew Meijers.

Il est selon lui peu probable que la trajectoire de A23 vers la Géorgie du Sud, une zone d'alimentation cruciale pour des espèces d'otaries et de manchots, change à cause de la perte de ce fragment.

Mais une fragmentation supplémentaire réduirait "la menace pour la faune", car les animaux pourraient alors manoeuvrer plus facilement dans l'océan entre des blocs de glace plus petits, pour trouver à manger, ajoute l'océanographe.

Selon Soledad Tiranti, l'iceberg devrait continuer sa route vers le nord, mais sa trajectoire exacte dépendra de l'influence des courants.