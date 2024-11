Info trafic: les premiers ralentissements sont signalés, voici l'état de la circulation ce vendredi matin

06h31

Files habituelles mais légères sur le ring intérieur

Pas beaucoup d'évolution au niveau du trafic.

Les seules files présentes (et encore légères) sont les files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

Dans l'autre sens, en extérieur, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

On signale tout de même à l'instant un accident en bande de droite en direction de Bruxelles sur l'E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Alost.