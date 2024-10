Info trafic: plusieurs accidents provoquent des files, prudence

07h19

Plusieurs accidents

L'accident entre plusieurs véhicules sur la E411 Namur-Luxembourg n'a pas encore été dégagé à hauteur d'Arlon. Vous devez ajouter 45 minutes entre Habay et Weyler vers le Luxembourg.

Deux autres accidents se sont produits sur le ring extérieur de Bruxelles: le premier à hauteur de Zaventem en direction de Grand-Bigard et le second dans l'échangeur de Machelen entre le ring extérieur et la E19 dans la bretelle en direction d'Anvers.

Vous ralentissez 15 minutes entre Woluwé-Saint-Etienne et Diegem vers Grand-Bigard et cela provoque aussi 10 minutes de files sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Everberg.

Déjà 15 minutes de files plus loin sur ce même ring extérieur entre Expo et Dilbeek vers Halle et ce suite à la zone de chantier à Anderlecht.

Dans l'autre sens, en venant de Halle, vous ralentissez 10 minutes entre Anderlecht et Anderlecht-Nord.

Enfin, notez que si vous quittez la capitale en direction de la côte, un accident à Wetteren provoque 30 minutes de files vers Gand.