Info trafic: une importante pièce de camion sur l'E411, soyez prudents

08h18 Perte de chargement sur l'E411 Attention, on nous signale une perte de chargement sur l'autoroute E411 Namur-Luxembourg. Une grosse pièce de camion se trouve en bande du milieu à hauteur de Courrière, en direction de Luxembourg. Soyez très prudent si vous devez passer par là. Quelques ralentissements aussi à signaler sur le ring de Bruxelles.Vous perdez actuellement 10 minutes en intérieur entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo. 10 minutes de perdues également entre Strombeek-Bever et Machelen, à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde. 5 minutes à ajouter sur votre temps de parcours en ring extérieur, entre Beersel et Hal, en direction de Ittre. Enfin, dans le sud du pays, vous perdez actuellement 10 minutes pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg sur l'E411.

C'est entre la frontière de Sterpenich et Cappellen, côté grand ducal.

07h39 Des ralentissements sur le ring de Bruxelles Pas de stress si vous prenez la route ce matin, puisque tout est calme. Le trafic ralentit juste à deux endroits du ring de Bruxelles. Vous perdez 10 minutes en intérieur entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo. Et puis plus haut, là c'est 6 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Machelen, à l'approche du viaduc de Vilvorde.

07h06 Un seul ralentissement important Bonne nouvelle, puisque c'est assez calme ce matin sur notre réseau routier. Un seul ralentissement important à signaler sur le ring de Bruxelles ce matin. Vous perdez 7 minutes, comme d'habitude, en intérieur entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Léonard et Waterloo. Et puis, on vous rappelle que des perturbations de circulation sont possible week-end en région de Bruxelles en raison de la visite du pape. Ce vendredi, les perturbation se situeront autour de la ville de Louvain. Demain matin du côté de la basilique de Koekelberg et de Louvain-la-Neuve l'après-midi. Enfin dimanche, ce sera le plateau du Heysel qui sera absolument à éviter en voiture. Prenez donc un maximum les transports en commun si vous devez vous rendre à ces endroits.