Israël se souvient de l'attaque du Hamas, il y a tout juste un an: les commémorations ont débuté à 6h29 précises

06h47

Les cérémonies du premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre débutent en Israël

Israël a lancé lundi les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza.

A Réïm, sur les lieux du massacre du festival de musique Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées, une foule recueillie a donné le coup d'envoi de ces cérémonies par une minute de silence à 06h29 précises, moment du début de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sud d'Israël.

Juste avant, les sons hypnotiques de la dernière musique entendue sur ce site, un an auparavant, a résonné pendant quelques minutes devant une foule de familles endeuillées, beaucoup en larmes, certains arborant sur leurs vêtements les visages de leur proche tué. Alors que la musique était coupée brutalement, comme ce fut le cas le jour de l'attaque, un cri de détresse a brisé le silence.

Le président israélien Isaac Herzog, présent sur les lieux, a rencontré des familles de victimes et devait prononcer une allocution. Le kadfish, la prière des morts, a été lu par plusieurs pères ayant perdu leur fils au festival Nova.

Pendant que des proches des personnes tuées allumaient des bougies, l'écho des tirs d'artillerie et d'un hélicoptère en vol se faisait entendre depuis la bande de Gaza, très proche.

La cérémonie de Réïm est la première d'une série d'événements mémoriels devant avoir lieu au long de la journée alors que le pays est toujours en guerre à Gaza, et désormais aussi au Liban, où l'armée israélienne a lancé il y a une semaine une offensive terrestre contre le mouvement islamiste Hezbollah.

Tirs de roquettes

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué des tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza sur le sud d'Israël, peu de temps après le début de la cérémonie de Réïm.

"Nous avons visé [un kibboutz et une base militaire ainsi qu'un rassemblement de soldats israéliens près de la frontière avec l'Egypte] avec un certain nombre de roquettes", ont indiqué les Brigades al-Qassam dans un communiqué, après que l'armée israélienne eut annoncé avoir intercepté trois projectiles en provenance de la bande de Gaza et qu'un quatrième était "tombé sur une zone inhabitée".

Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza avaient pénétré dans le sud d'Israël, utilisant des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière entourant le territoire palestinien, tuant à l'aveugle dans des kibboutz, des bases militaires et sur le site du festival Nova.

Dans les heures suivantes, l'armée israélienne avait lancé une puissante offensive contre le territoire palestinien avec pour objectif d'y détruire le Hamas, au pouvoir depuis 2007.

L'attaque du Hamas qui a pris Israël totalement par surprise un jour de fête religieuse juive a fait 1.205 morts, en majorité des civils, selon un décompte basé sur les chiffres officiels israéliens, incluant les otages morts en captivité.

Les représailles militaires sur la bande de Gaza ont fait au moins 41.825 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.