"Une facture de plus de 1000€ pour la location d'une voiture" : Justine victime d'une usurpation d'identité via l'application Poppy

Justine nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" suite à une fraude en ligne dont elle a été victime. Plus de 1000 euros lui sont réclamés pour la location de voiture via l’application Poppy, voiture qu'elle n'a pourtant jamais utilisée.

L’histoire commence en décembre 2023 lorsque Justine tombe sur une annonce dans un groupe Facebook, offrant un job "bien payé" pour nettoyer des véhicules Poppy. Pour rappel, Poppy est une société belge de mobilité partagée proposant des voitures, camionnettes et scooters partagés via une application, principalement dans les grandes villes. En tant qu’étudiante, elle commente l’annonce et se retrouve rapidement en contact via Messenger avec l’autrice de l’annonce.

“Elle me demande de lui envoyer mon CV, mon permis de conduire et d’installer l’application sur mon téléphone. Tout me paraissait logique”, se souvient-elle. Le profil de cette femme semblait crédible, avec des amis en commun et des photos personnelles. C'est alors que la jeune femme fait une première erreur : “Je lui communique mon numéro de téléphone”, ce qui permet à l’escroc de connecter l’application Poppy à son propre compte. “Je ne crée donc pas de compte sur l’application Poppy. Je suis sur un compte 'entreprise'.”