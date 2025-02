James Bond est-il en danger ? La menace qui plane sur la franchise de l'agent 007

"My name is Bond, James Bond". Cette réplique de l'agent 007, tout le monde la connaît. Pourtant, celle-ci est aujourd'hui menacée au même titre que la marque commerciale, utilisée pour des voitures, des produits électroniques, des services de restauration...

Seulement la marque

Il ne s'agit pas de toucher à la production des films, mais à la marque James Bond, qui risque de passer des mains de propriétaires britanniques à un propriétaire d'hôtels de luxe installé à Dubaï. Josef Kleindienst a porté plainte aux États-Unis et en Europe au motif que la marque, qui pèse plusieurs milliards d'euros, n'a pas été utilisée depuis cinq ans. Et par conséquent, radier ou peut-être récupérer, cette marque.