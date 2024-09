L'avenue de Tervuren en partie fermée pour installer une passerelle piétonne: voici les perturbations prévues ce week-end

La passerelle piétonne et cyclable qui doit enjamber les quatre bras de Tervuren doit être enfin installé ce week-end. Le chantier a pris six mois de retard car il manquait un engin spécifique pour soulever ce pont.

"Nous fermerons l'avenue de Tervuren dans les deux sens, entre la chaussée de Bruxelles et le carrefour des Quatre Bras, de samedi matin 7h, jusqu'à dimanche midi", explique Marijn Struyf, porte-parole de la société flamande en charge du chantier. "Nous transporterons le pont entier sur l'avenue de Tervuren jusqu'au carrefour des Quatre Bras". Les voies en direction de Tervuren seront alors temporairement aménagées en double sens pour permettre l'accès à un événement au golf Ravenstein.

Une installation qui coïncide en partie avec le dimanche sans voiture à Bruxelles, alors que le carrefour en question est l'un des principaux points d'entrée de l'est de la capitale. Cela fait plusieurs mois que le pont en bois est posé à même le sol à quelques encablures des Quatre Bras et qu'il attendait d'y être posé.

Le carrefour des Quatre Bras de Tervuren sera fermé à la circulation de samedi soir (22h00) à dimanche midi afin d'installer la passerelle. "Nous ne prévoyons donc pas trop de perturbations. Le Ring et le tunnel des Quatre Bras resteront toujours ouverts. Dimanche, ce sera la journée sans voiture à Bruxelles", rassure Marijn Struyf.

Les véhicules venant de Tervuren en direction de Bruxelles seront dès lors déviés via Wezembeek-Oppem en suivant la rue de la Frontière, l'avenue Léopold, la chaussée de Malines (N227), puis la chaussée de Tervuren (N3).

La circulation sur le ring de Bruxelles restera possible et les conducteurs souhaitant rejoindre Tervuren devront passer via la sortie suivante, celle de Wezembeek-Oppem.

La circulation depuis Bruxelles en direction de Tervuren sera, elle, déviée via le boulevard de la Woluwe (R22) à partir de Woluwé-Saint-Pierre.

Quant aux cyclistes, ceux venant de Tervuren ne pourront pas utiliser la N3 et seront déviés via la chaussée de Bruxelles. Les amateurs de deux roues en direction de Tervuren pourront, eux, utiliser la N3 jusqu'aux Quatre Bras, puis suivre la chaussée de Bruxelles.