Cinq militants condamnés pour avoir versé un colorant rouge à Buckingham Palace

Louis McKechnie, 23 ans, Christopher Bennett, 33 ans, Riley Ings, 27 ans, Claire Smith, 26 ans, and Rachel Steele, 48 ans, ont été condamnés pour avoir causé pour plus de 7.000 livres (environ 8.500 euros) de dégâts au Memorial de la Reine Victoria en août 2021.

Il avait fallu plus de deux jours pour nettoyer ce monument classé.

Les cinq militants ont été condamnés à 18 mois de prison pour Christopher Bennett, déjà en détention pour un précédent délit, et 18 mois de prison avec sursis pour les quatre autres, assortis d'une amende pour trois d'entre eux.

Tous avaient plaidé non coupable et un de leurs avocats avait fait valoir pendant le procès qu'ils étaient jeunes au moment des faits et qu'il n'y avait pas eu un "niveau sophistiqué" de planification.

En annonçant leurs peines, le juge de la Southwark Crown Court de Londres a affirmé qu'ils "n'avaient été préoccupés que par la promotion" de leur cause et non par "les conséquences" de leur action, et qu'ils avaient montré "beaucoup d'arrogance" en défendant le bienfondé de leur geste.