"La solution pour les zoos, la mort": des chercheurs recommandent... d'abattre les animaux avant leur vieillesse

Jusqu'ici, les zoos privilégient la contraception pour limiter le nombre d'animaux, expliquent dans cette étude Marcus Clauss, co-directeur de la Clinique pour animaux de zoos de l'Université de Zurich, le vétérinaire du zoo de Karlsruhe Marco Roller, le vétérinaire du zoo de Copenhague Mads Frost Bertelsence et le chercheur Andrew J. Abraham.

Pour maîtriser la hausse des populations et assurer la survie des espèces, les zoos devraient abattre les animaux adultes avant leur vieillesse, mais leur permettre de se reproduire, recommandent des chercheurs et des experts dans un article choc paru dans la revue scientifique américaine PNAS.

"Les zoos qui envisagent de recourir à l'abattage pour maîtriser leur population peuvent subir une réaction négative du public et des pertes financières. Nous pensons que cette opposition est une erreur", insistent les auteurs de l'article, paru le 30 décembre.

Il y a dix ans, l'euthanasie au zoo de Copenhague d'une jeune girafe de deux ans, baptisée Marius, donnée ensuite en pâture aux lions, avait suscité un tollé. A tort, jugent les chercheurs, pour qui la longévité ne doit plus être la priorité.

"La solution pour les zoos est d'adopter celle de la nature pour gérer la population : la mort", par "un abattage planifié et respectueux", préconisent-ils, en reconnaissant que le public peut rejeter de telles mesures, surtout pour les "mammifères charismatiques".

Les méthodes contraceptives menacent les capacités reproductives des animaux, expliquent-ils. Or, "sans naissance, les animaux adultes sont privés d'un de leurs instincts évolutifs les plus fondamentaux". Les animaux, plus âgés que dans la nature, nécessitent aussi des soins vétérinaires fréquents. Une girafe peut vivre 10 à 15 ans à l'état sauvage mais le double en captivité.

Et le public - 700 millions de visiteurs fréquentent chaque année les zoos mondiaux - n'a plus conscience du rôle de la mort dans le processus naturel et s'imagine que tous les animaux vivront vieux. Les zoos perdent ainsi leur rôle éducatif quant à la reproduction des espèces.

Dix ans après l'euthanasie de Marius, la population des girafes dans les zoos a vieilli et perdu la capacité de se reproduire. En Amérique du Nord, une étude prédit une réduction de 64 % de la population des 137 espèces présentes dans les zoos d'ici 2050, en raison des faibles taux de reproduction. Au risque de nuire à leur rôle de conservation des espèces.

"De nombreuses autres espèces seront menacées d'extinction à cause des activités humaines. Il est donc essentiel que les populations d'animaux de zoo restent actives en matière de reproduction", conclut l'étude. "Nous ne voulons pas d'une collection d'animaux gériatriques et de vétérinaires préoccupés par les soins palliatifs".