"C'est tellement émouvant": une chimpanzé accouche de son tout premier petit au Zoo d'Anvers

En ce jour de la Saint-Nicolas, le Zoo d'Anvers a reçu un magnifique cadeau. Ce vendredi matin, peu avant 11 h, la chimpanzé Marit a donné naissance à son premier bébé dans la Vallée des grands singes du zoo. Comme dans la nature, elle a accouché près de ses congénères. Marit et son petit se portent à merveille, annonce le zoo. "C'est tellement émouvant de voir Marit se promener avec son tout-petit dans les bras. Elle le protège très bien !", confie la soigneuse Jill.

32 ans que cela n'était plus arrivé

Cela faisait 32 ans qu'aucune naissance de chimpanzé n'avait eu lieu au Zoo d'Anvers. "Pour rajeunir le groupe, les deux jeunes femelles Mia et Marit ont été intégrées il y a quatre ans. Cette naissance en est le résultat heureux. Ce jeune chimpanzé va apporter une nouvelle dynamique et encourager les jeux et les comportements de soin au sein du groupe, ce qui est bénéfique tant pour les mâles que pour les femelles", ajoute la soigneuse.