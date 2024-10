Le thon géant de retour en mer du Nord après un demi-siècle

L'espèce n'avait plus été aperçue en mer du Nord depuis 1963. À partir de ce moment, elle avait été à plusieurs reprises remarquée plus au nord. Un réseau de scientifiques européens a analysé les déplacements de ces poissons grâce à des émetteurs et des balises. Récemment, c'est un institut danois qui a permis de signaler des centaines de thons rouges au croisement des mers Baltique et du Nord. "Ces études ont montré que les thons rouges utilisaient ces deux mers comme zones d'alimentation, surtout en été et en automne."

Ce poisson peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres et peser 750 kg. L'espèce a longtemps été considérée comme menacée, mais elle est aujourd'hui en voie de rétablissement grâce à la réduction des quotas de pêche et la lutte contre la pêche illégale.