Les Néandertaliens qui vivaient en Belgique transformaient des os d'oiseaux en outils

Les Néandertaliens qui vivaient sur le site de la grotte de Scladina, dans la vallée de la Meuse près d'Andenne, il y a plus de 80.000 ans, mangeaient diverses espèces d'oiseaux et utilisaient certains os pour confectionner des outils. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mardi dans la revue Frontiers in Environmental Archaeology et menée par des chercheurs de l'Institut des Sciences naturelles en collaboration avec le TraceoLab de l'Université de Liège et le Centre archéologique de la Grotte Scladina.