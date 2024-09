Pairi Daiza à nouveau élu "meilleur zoo d'Europe"

C'est la deuxième année de suite que le parc animalier belge est désigné "meilleur zoo d'Europe" par Parkscout.de, qui récompense les réalisations et les innovations de l'industrie des loisirs en Europe. Selon le jury, "Pairi Daiza se développe avec le plus haut niveau de thématisation et de bien-être animal moderne", se réjouit le parc de Brugelette dans un communiqué publié mercredi.

Pairi Daiza arrive en tête de ce classement devant le Loro Parque (Espagne), le zoo de Leipzig (Allemagne), le zoo de Hanovre (Allemagne) ou le parc Wildlands (Pays-Bas).