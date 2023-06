Sauvetage de près de 200 ovins et caprins dans le Borinage et le Tournaisis

L'AFSCA et huit refuges pour animaux se sont mobilisés mercredi et jeudi afin de sauver quelque 200 animaux dans la région de Tournai et du Borinage. Ces animaux étaient destinés à un abattage illégal, indique l'Afsca dans un communiqué.

L'AFSCA, l'Unité du bien-être animal de la Région wallonne (UBEA), et huit refuges pour animaux se sont mobilisés pendant deux jours afin de procéder au sauvetage de 184 moutons et 10 chèvres destinés à un abattage illégal.

Le mercredi 28 juin, deux abattoirs clandestins ont été repérés suite aux contrôles de l'AFSCA et de l'UBEA dans le Borinage et dans le Tournaisis. Au total, 109 moutons et 10 chèvres étaient sur le point d'être abattus dans l'illégalité. Les inspecteurs ont pris la décision d'appliquer une saisie et de contacter les refuges pour les accueillir.