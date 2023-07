Un an après, les Monts d'Arrée restent meurtris par les incendies

Un an après, les Monts d'Arrée portent encore les stigmates de l'incendie qui a ravagé landes et tourbières à l'été 2022, tuant des centaines d'oiseaux et détruisant les lieux de nidification d'espèces emblématiques tels que le busard cendré.

Derrière lui, la chapelle du XVIIe siècle du Mont Saint-Michel de Brasparts semble posée sur un amas de roches blanches et de cendres noires. Epargné par les incendies, l'édifice a néanmoins été entièrement rénové dans le cadre d'un plan de restauration du site.

Autour de la colline, le paysage a repris des teintes vertes ou orangées mais le sol noirci et les arbres calcinés rappellent l'incendie déclenché le 18 juillet 2022, en pleine canicule estivale.

Pendant environ un mois, plusieurs feux et reprises de feux ont détruit 2.200 hectares de végétation, soit environ 20% du site Natura 2000 des Monts d'Arrée, le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et plus important complexe de tourbières en Bretagne.