Un été mitigé pour les parcs d'attractions belges

La météo changeante de cet été, avec un mois de juillet très pluvieux et un mois d'août particulièrement chaud, a joué sur la fréquentation des parcs d'attractions et animations belges, ressort-il d'un tour de table réalisé par Belga.

Mini-Europe a par contre passé de plus maussades vacances, avec une fréquentation en baisse de 9% en juillet de 5% en août par rapport à l'été 2023. Le parc du Heysel attribue cette chute à une moindre présence des touristes étrangers, puisqu'ils représentent environ 80% des visiteurs en tant normal.

Même son de cloche du côté d'Ypres, à Bellewaerde, avec un mois d'août qui sauve l'été et permet d'atteindre des chiffres similaires à l'an dernier.

Trois parcs, Bobbejaanland, Plopsa La Panne et Plopsa Coo, font état d'une augmentation de la fréquentation par rapport à l'été dernier. Chez Plopsa, on parle d'une hausse de 7% à la mer du nord et de 12% du côté de la cascade ardennaise.