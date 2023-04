Un nombre record de martinets à ventre blanc observés en Belgique

Sept martinets à ventre blanc ont été recensés en Belgique depuis le début du printemps, ce qui représente un nombre plus élevé que d'habitude. L'espèce d'oiseaux ne se fait apercevoir que rarement sur le territoire belge. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont également observé une présence plus importante du volatile, rapporte vendredi Natuurpunt, une association de protection de la nature en Flandre.