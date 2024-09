General Motors et Hyundai veulent collaborer, notamment dans les véhicules propres

Les géants américain General Motors et sud-coréen Hyundai ont annoncé jeudi un protocole d'accord destiné à coopérer dans le développement et la production de véhicules propres mais aussi dans l'approvisionnement afin, notamment, de réduire leurs coûts.

Sans donner de précisions chiffrées, les deux constructeurs automobiles expliquent dans un communiqué commun avoir l'intention d'améliorer leur efficacité et leur compétitivité au travers de ce partenariat non contraignant.

"GM et Hyundai ont hâte d'examiner leurs complémentarités d'échelle et leurs forces pour réduire les coûts et pour proposer une plus large gamme de véhicules et de technologies plus rapidement aux consommateurs", ont-ils précisé, ajoutant que le travail allait commencer "immédiatement".