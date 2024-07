Hausse des immatriculations dans l'UE; les voitures électriques et Audi perdent du terrain

Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 4,3% en juin dans l'Union européenne, portées par une tendance à la hausse en Italie (+15,1%), en Allemagne (+6,1%) et en Espagne (+2,2%), soit trois de ses quatre principaux marchés, la France se distinguant négativement (-4,8%), selon des chiffres de l'association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Sur les six premiers mois de l'année, les immatriculations de voitures neuves sont en augmentation de 4,5% dans l'UE, à près de 5,7 millions d'unités mais "les volumes d'immatriculations restent relativement bas (-18%) par rapport aux niveaux pré-pandémie", nuance l'ACEA.

Le segment des voitures électriques (BEV) s'est inscrit en baisse d'1% en juin, à 156.408 unités, malgré une forte hausse des immatriculations en Belgique (+50,4%) et en Italie (+117,4%), ce qui représente une part de marché de 14,4%, contre 15,1% en juin 2023. L'électrique devance tout de même la motorisation diesel (12,7%) mais reste loin des parts de marchés des véhicules hybrides électriques (HEV, 29,5%) et essence (34,4%).

S'agissant des constructeurs, VW conserve sa première place dans l'UE au premier semestre, avec une part de marché de 26% (26,1% au premier semestre 2023). Au sein du groupe allemand, la marque Audi voit ses parts de marché reculer de 5,4 à 4,7%, soit près de 27.000 voitures écoulées en moins à un an d'écart au premier semestre.

Après VW, on retrouve les constructeurs Stellantis (18% de parts de marché), Renault (10,9%), Toyota et Hyundai (7,8% chacun), BMW (6,3%) et Mercedes-Benz (5%). Tesla affiche une part de marché de 2,2%, contre 2,5% au premier semestre 2023.